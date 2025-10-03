３日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、４日に投開票を迎える自民党総裁選を特集した。コメンテーターとして出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏はＭＣの宮根誠司氏に「小泉氏、高市氏、林氏３人の決選投票の色合いが濃いですか？」と聞かれると「小泉さんの進出するのは、ほぼ間違いない。小泉さん対高市さんになるのか、小泉さん対林さんになるのかという構図ですね」と返答。