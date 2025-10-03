巨人２軍が３日、ウエスタン王者の中日と戦うファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）へ向けて、空路で宮崎入りし、サンマリン宮崎で調整した。ドラフト１位・石塚裕惺内野手は１軍から参加。今季２軍では５５試合に出場し、打率３割２分７厘。出塁率は４割３分２厘、得点圏打率は４割５厘と好成績を残した。「やってきた以上のことは出ない。ファームですけど日本一を決める経験もあまりないので、できることをしっかりや