◆近畿学生野球秋季リーグ▽第５節３回戦奈良学園大５―０和歌山大（３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）奈良学園大が和歌山大を５―０で破り、３季連続４７度目のリーグ優勝を決めた。主砲の一発が出た。２回、松林克真一塁手（４年）＝履正社＝が左中間にリーグ通算６本目となる先制ソロを放った。「１本の本塁打が勝敗を分けると思っていた。１打席目に出て良かった」と手応えを語った。リーグ開幕前のオープン戦では８連敗。そ