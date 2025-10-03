◇プロ野球セ・リーグ 広島-ヤクルト(3日、マツダスタジアム)広島・小園海斗選手が「2打数2安打」を記録。出塁率でリーグトップに立ちました。試合前時点で、出塁率の1位に立っていたのは阪神・大山悠輔選手。前日行われたシーズン最終戦にスタメン出場すると、3打席全てで四球を選び、出塁率でリーグトップに浮上していました。これを僅差で追っていた小園選手は、この日のヤクルト戦で23日巨人戦以来となるスタメン復帰。初回の