◆パ・リーグ楽天―西武（３日・楽天モバイル）７番・左翼で４試合ぶりスタメンの楽天・鈴木大地が２死一塁からの第１打席の登場曲に、戦力外発表された島内宏明外野手の登場曲であるＴＵＢＥの「海の家」を使用した。鈴木大はロッテからＦＡ移籍で２０２０年に楽天に加入。６年間ともに戦ってきた同学年のチームメートへの思いを込めた。島内は球団初のリーグ優勝＆日本一となった２０１３年、外野手のレギュラーとして９７