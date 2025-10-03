◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（３日・マツダスタジアム）ヤクルトのドラフト４位・田中陽翔（はると）内野手＝健大高崎＝が「１番・遊撃」で先発し、プロ初猛打賞をマークした。初回先頭で右越え二塁打を放つと、２回に右前打、５回先頭で中前打を放ち３安打目となった。１日のＤｅＮＡ戦（横浜）ではバウアーから初安打を放つなど、成長著しい１９歳が来季の定位置奪取に向けてアピールした。