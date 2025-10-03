３日午前８時２０分頃、長野県大鹿村の山林で、キノコ採りに出かけて行方不明になっていた近くの農業男性（７８）が倒れているのが見つかった。男性は死亡が確認され、顔や首にクマにひっかかれたとみられる複数の傷があったことから、県警はクマに襲われたとみて調べている。発表によると、男性は２日、山林に入ったが、連絡が取れなくなり、３日朝から警察や消防などが約３０人態勢で捜索していた。