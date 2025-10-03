「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）自身初タイトルとなる首位打者獲りを目指す広島・小園海斗内野手がマルチ安打を記録した。打率と出塁率の二冠に立ち、五回の守備から退いた。打率・３０６で試合に入った小園は初回の打席で左前でポトリと落ちる安打を放つと満面の笑みを見せて、ガッツポーズを披露した。さらに四回の２打席目では遊撃強襲の安打とした。２安打で阪神・大山を抜いてリーグトップに立つと、