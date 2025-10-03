フジテレビは、ジェンダー平等と多様性の尊重を推進するため、WEPs（ウェップス＝女性のエンパワーメント原則）に署名しました。WEPsは、企業が職場、市場や地域社会において、ジェンダー平等や女性の活躍増進に積極的に取り組むために、国連機関が定めた7つの行動原則です。フジテレビは2025年4月から社内のサステナビリティ経営委員会などで、WEPsについて経営課題として理解を深め、このたび、WEPsに基づいて行動するためのステ