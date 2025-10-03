俳優の草なぎ剛、中村雅俊、要潤、小澤竜心、古川雄大らが３日、都内で行われた１３日スタートの新ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」（カンテレ）の制作発表会見に出席した。主演の草なぎはトークが絶好調。「古川さんはこのドラマで一番多くしゃべっている人なんです。僕はキャラクターのセリフ量を一言一句、調べたんです」など、次々と共演者に話を振り、和気あいあいとトークを進めた。そんな草