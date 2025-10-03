女優の上戸彩が３日、大阪・ハグミュージアムで行われた「ハグミュージアム１０周年＆２００万人達成記念イベント」に出席した。同館は大阪ガス発祥の地にある食と住まいの情報発信拠点。ガスでかなえる豊かな暮らしを見て、触って、味わって…と五感で体感できるショールームだ。青色のレースのワンピースに銀のピンヒールを合わせたシックな装いで登場した上戸は、同館の１０周年と来場者２００万人達成に祝辞を述べ、大阪