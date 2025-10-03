3日(金)は、各地秋晴れとなりました。最高気温は、新潟市秋葉区で28.9℃、関川村下関で27.4℃を観測するなど広く汗ばむ陽気になりました。 さて、4日(土)は変わりやすい天気で傘の出番がありそうです。 ◆4日(土)午前9時の予想天気図 山陰沖の前線を伴った低気圧が次第に東に進んでくるでしょう。この影響で県内にも次第に湿った空気が流れこみ、雨の降るところがありそうです。 ◆4日(土)の天気の移り変わり 朝6時は日