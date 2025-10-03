ものまね芸人のコージー冨田さん（58）が、2025年9月30日に公開されたYouTube動画に登場し、「1型糖尿病」によって視力低下したことでの苦労を赤裸々に伝えた。コージーさんのものまねレパートリーは、タモリさんをはじめ、笑福亭鶴瓶さん、鈴木雅之さんなどで知られる。コンビニへ行くにも「誰かに頼まないといけない」コージーさんは、元雨上がり決死隊・宮迫博之さん（55）のYouTubeチャンネルで公開された「視力を失ってもなお