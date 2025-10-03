伊東市の田久保市長は3日、静岡市内のホテルで開かれた定例の市長会議に初めて参加しました。3日、静岡市内には…記者「おはようございます。市議選へのカウントダウン始ま っていますが、候補者の調整などはいかがですか？」田久保市長「・・・」市議選が迫る中、田久保市長が伊東市から足を運んだワケ。3日に開かれた定例の市長会議に初めて参加したのです。マスコミが集まり、迷惑をかけるといった理由などで市長就任後、欠席を