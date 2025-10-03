県内の8月の有効求人倍率は、1.5倍ちょうどで前の月をわずかに下回りました。仕事を探している人1人当たり何件の求人があるかを示す県内の8月の有効求人倍率は、前の月から0.02ポイント下回る1.5倍ちょうどで、１年ぶりにわずかに低下しました。会見した富山労働局は「持ち直しの動きがみられるが、物価上昇などが雇用に与える影響に引き続き注意する必要がある」として判断を4か月連続で据え置きました。また、今月12日に県内の最