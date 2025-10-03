全国有数の漁場として知られる遠州灘でトラフグ漁が3日解禁され、浜松市中央区の舞阪漁港で初競りが行われました。午前5時頃、漁船12隻が出漁し、はえなわ漁でフグを釣ると、昼前には港へ戻り、活きのよい大きなフグが次々と競り場のいけすに移されていきました。正午に競りが始まると、仲買人たちは、大きさ、活きの良さなどを吟味して値を付けていきました。舞阪漁協によりますと、3日のトラフグの水揚げは約1.2トンと2024年の水