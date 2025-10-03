ヨーロッパでは、40年ほど前から始まった「シェンゲン協定」で、加盟国の市民が入国審査なしで自由に国境を行き来してきました。しかし、最近はその様子が様変わりしています。原因は「移民対策」です。【写真を見る】「自由の象徴だった橋」で一体なにが？ 記者が乗るバスで“突然の入国審査”EU加盟国で復活する国境検問所の実態ドイツとポーランドの国境をつなぐ「オーデル橋」。私たちはこの日、路線バスに乗りドイツ