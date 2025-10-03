パソコン上にポップアップで現れる「私はロボットではありません」という認証機能。条件反射的にチェックを入れる人もいるのではないでしょうか。これを悪用する、新手のサイバー攻撃が出現しています。【写真で見る】最後のエンターキーを押した瞬間に…ウイルスに感染「クリックフィックス」の手口2024年に初めて確認新手のサイバー攻撃60代女性「指示通りいっちゃうかも」40代女性「普通に検索して、そういうページ出てくる