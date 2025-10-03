高岡万葉まつりがきょうから始まり、高岡古城公園では万葉集全20巻を歌い継ぐ「朗唱の会」が行われています。高岡古城公園に設けられた水上舞台では、高岡市の出町市長をはじめ、万葉の衣装を着た参加者が思い思いにふるさとの万葉歌を歌い上げました。高岡市は、日本で最も古い歌集「万葉集」の代表的歌人とされる大伴家持が、奈良時代に越中国守として赴任していたことから、万葉のふるさとづくりに取り組んでいます。夜には万葉