◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(3日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・牧原大成選手が、シーズンの規定打席となる「443打席」に到達。この日も5回までに2安打を記録するなど、リーグトップの打率をキープしています。試合前時点で440打席に立っていた牧原選手。この日「3番・セカンド」でスタメン出場すると、第1打席からレフトへのヒットを記録します。3回の第2打席ではファーストゴロに倒れるも、5回の第3打席