新潟市を拠点に活躍した三味線奏者の「史佳Fumiyoshi（ふみよし）」さんが、病気のため亡くなりました。51歳でした。遺族が更新したSNSによりますと、三味線プレイヤーの「史佳Fumiyoshi」さんが9月26日、亡くなったということです。「史佳Fumiyoshi」さんは、9歳から母・高橋竹育（ちくいく）さんから津軽三味線を習い始め2000年からプロとして活動。2021年にはアメリカ、ニューヨークのカーネギー