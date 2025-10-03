財政部（省）が9月30日に明らかにしたところによると、同部と商務部はこれから消費の新業態・新モデル・新シーンをめぐる試行事業を実施する予定だ。また全国約50都市による試行事業の実施を支援し、こうした政策の実施期間は2年になるとしている。人民日報海外版が伝えた。「消費振興特定行動プラン」に関連した要求を実現し、質の高い消費の供給を増やし、多様化・差別化された消費のポテンシャルをさらに発揮し、国内の需要を全