平井 堅が、ライブ映像作品『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar - One Night Special !!』を12月3日にリリースする。 （関連：平井 堅「みんな、偉い！」――再会の歓びと人生讃歌歌手としての30年、人としての53年を刻んだ『Ken's Bar』） 本作は、デビュー30周年イヤーの幕開けとなる、デビュー記念日の5月13日に横浜アリーナにて開催した一夜限り