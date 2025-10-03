世羅町の農場では、7500株のダリアが見ごろを迎えています。雨に濡れ、鮮やかに咲き誇るダリア。世羅高原農場では、550品種、7500株を楽しめます。2025年は猛暑の影響で例年より10日遅く開花し、9月下旬に見ごろを迎えました。■観光客「いろいろな色があってきれい」「すごく癒やされる。大きいものから小さいものまであって、いろいろな表情が見れていい」世羅高原農場のダリアは11月3日まで楽しめます。【2025年10月3日放送】