きょう、山形県西川町の月山で、登山をしていた女性が転倒し大ケガの疑いです。 【写真を見る】月山で登山中の埼玉県の女性が転倒夫が通報しヘリで救助大ケガの疑い（山形・寒河江署） 女性はヘリで救助され、病院に搬送されました。 警察によりますと、午前１１時４５分ごろ、夫と一緒に西川町の月山に登山にきていた埼玉県の教員の女性（５３）が登山道で転倒したということです。 女性は、ケガしていて動けなかったた