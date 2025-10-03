長崎市で子どもたちが地元の魅力を発見・発信する取り組みが進んでいます。 小中学生が長崎スタジアムシティを見学しました。 長崎スタジアムシティを訪れたのは、長崎市の小ヶ倉小学校の3年生と橘中学校の1年生、あわせて170人あまりです。 地方創生学習は、長崎の未来を支える子どもたちを育成しようと、市教育委員会とスタジアムを運営する「リージョナルクリエーション長崎」の連携協定に基づき、実