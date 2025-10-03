教員不足が深刻な大阪府。「ペーパーティーチャー」に教育現場の魅力をアピールです。貝塚市立東小学校で授業を熱心に見学しているのは保護者ではなく、教員免許を持っているものの教職に就いていない「ペーパーティーチャー」らです。教員の長時間労働などが社会問題にもなる中、大阪府によりますと、９月１日時点で大阪市・堺市と豊能地域を除く３６市町村の公立小中学校の欠員は１６０人にのぼっていて、教員不足が深刻化してい