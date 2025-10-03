ボクシングの帝拳ジムは3日、8月の試合後にボクサー2人が頭部外傷で死亡したことを受け、主催する興行では、会場に救急科の専門医と救急救命士を配備すると発表した。同ジムは今月4日に後楽園ホールで興行を開催する。同ホールに近い日本医大と試合日程を共有し、医師が選手の異常を確認した場合はドクターカーにより、速やかに同大付属病院へ搬送する。今後、東京都心部で開催される全興行で同様の対応を目指すとしている。