【ロンドン＝蒔田一彦】英中部マンチェスターで２日、シナゴーグ（ユダヤ教礼拝所）を標的にしたテロがあり、事件に巻き込まれた５３歳と６６歳の男性２人が死亡、３人が重傷を負った。警察は現場でシリア系英国人の男（３５）を射殺した。パレスチナ情勢を巡る社会対立が背景にあるとみられ、当局は警戒を強めている。地元警察によると、男は車でシナゴーグ近くにいた市民に突っ込み、その後、降車して刃物で切りつけた。駆け