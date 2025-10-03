お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平が３日までに自身のＳＮＳを更新。同じくお笑いコンビ「シソンヌ」との共演ショットを披露した。インスタグラムにて「チョコンヌ無事初日終わりました。笑い声は全部飛んでくねありがとね！」とつづり、集合写真をアップした。この投稿には「初日お疲れさまでした」「めちゃくちゃ楽しかった〜」「こんなに泣き笑いしたの久しぶりです」「最高でした！」「行きたかっ