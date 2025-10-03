２０２３年５月に現役引退したジョージア出身の元大関・栃ノ心のレヴァニ・ゴルガゼ氏（３７）が、イケオジに雰囲気ガラリの最新姿を見せた。引退後は母国・ジョージアのワイン輸入に携わる実業家、ソムリエに転身した栃ノ心さん。３日にインスタグラムを更新し「新しいスタイル」と題して写真をアップした。黒縁メガネをかけ、そのブランドは「ジャックマリーマージュ」であると明かした。白いひげをうっすらと生やし、なん