3日午後、大分県由布市の国道で普通乗用車と大型トラックが正面衝突する事故があり、乗用車を運転していた男性が亡くなりました。 由布市の事故現場 事故があったのは由布市湯布院町下湯平の国道210号です。 警察によりますと、3日午後1時ごろ、湯布院方面に向かっていた普通乗用車と大分市方面に向かっていた大型トラックが正面衝突しました。 由布市の事故現場 この事故で普通乗用車を運転し