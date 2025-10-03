ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月2日（日本時間）にインスタグラムを更新。大谷翔平選手（31）と米プロバスケットボールNBAレイカーズに所属する八村塁選手（27）が肩を組んだツーショットを披露した。「Rui and Sho」球団公式インスタグラムは、「Rui and Sho」とメッセージを添えて、大谷選手と八村選手とのツーショットを投稿。八村選手は身長2メートル3センチ、大谷選手は191センチで、約12センチ差がある。インスタグ