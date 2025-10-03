ウィリアムズＮＹ連銀総裁 金融政策の見通しについて言及せず 中央銀行の政策は、国民が理解している場合に効果を発揮する かつては非伝統的だった金融政策は今や通常のものとなった 強固な金融政策は経済が常に変化していることを理解している 強固な政策はインフレ期待を安定させる働きをする