欧州株英ＦＴ指数が堅調、８割超の銘柄が上昇 東京時間19:21現在 英ＦＴＳＥ100 9489.01（+61.28+0.65%） 独ＤＡＸ24462.07（+39.51+0.16%） 仏ＣＡＣ40 8074.36（+17.73+0.22%） スイスＳＭＩ 12509.12（+81.94+0.66%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:21現在 ダウ平均先物DEC 25月限46929.00（+123.00+0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6786.00