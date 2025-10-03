ドライバー不足で路線バスの減便が相次ぐ中、解決策の1つとされるサービスの実験が始まります。日産などが発表したのは「セレナ」をベースにした自動運転車両です。専用のアプリで横浜市内の指定された26か所から乗る場所と降りる場所を選べば送迎してくれるサービスです。ドライバーは運転席にはいますが、緊急時以外は操作を行いません。実証実験は来月27日からおよそ2か月間行われます。日産自動車イヴァン・エスピノーサ社長