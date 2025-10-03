経営再建中の日産自動車は、サッカーJ1「横浜F・マリノス」の筆頭株主であり続けると発表しました。「横浜F・マリノス」の株式の売却を、複数の企業に打診しているとみられる日産自動車は、3日夜、「横浜F・マリノスについて」とする発表を行いました。発表によりますと、「日産は横浜 F・マリノスの筆頭株主であり続ける」とした上で、「横浜 F・マリノスの成長を支え、財務的な持続可能性を高めるため、長期的な戦略の一環として