経営再建中の日産自動車が、サッカーJ1「横浜F・マリノス」を運営する子会社の株式の売却を検討していることに対し、横浜市は日産に、マリノスが引き続き横浜で活動を続けられるよう求めました。複数の関係者によりますと、日産は、「横浜F・マリノス」を運営する子会社「横浜マリノス」の株式の売却を複数の企業に打診していて、年内にも売却先を絞り込む方針とみられています。売却先には家電メーカー「ノジマ」の名前も出ていて