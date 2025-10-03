県職員の給与について県人事委員会は3日、2025年度の月給とボーナスを引き上げるよう佐藤知事に勧告しました。 月給の引き上げ額は2年連続で1万円を超えています。 人事委員会勧告（県庁） 県人事委員会の和田久継委員長は3日、佐藤知事に勧告書を手渡しました。 この中では民間との給与の差を解消することなどを目的に県職員の給与について月給を平均1万1058円引き上げ、ボーナスにあたる期末・勤