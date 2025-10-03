秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが、訪問先の香川県で子育て支援の活動を視察されました。きょう午前、紀子さまと佳子さまは、瀬戸内海に浮かぶ小豆島を訪問し、「小豆島町あいいく会」のメンバーやその子どもたちと交流されました。愛育会は、子育て支援などに取り組む社会福祉団体で、各地で「愛育班員」と呼ばれるメンバーが活動しています。紀子さまは団体の総裁を務め、全国の活動を視察されています。おふたりは、4組の親