コロナ禍から数年が経過し、今ではすっかり元通りの生活になりましたよね。コロナ禍がきっかけで働き方を見直した会社も多いようで、在宅勤務が基本になり今でも自宅で仕事をする人もいるようです。しかし在宅勤務はメリットも多いですが、ずっと家にいる生活になることで夫婦関係がギスギスしてしまい、最悪の場合、離婚するケースも……。今回は、在宅勤務がきっかけで夫婦関係が悪化して離婚した話をご紹介いたします。在宅勤務