北朝鮮に拉致された横田めぐみさんが10月5日で61歳になります。間もなく迎える誕生日。母・早紀江さんが思い出の本を手にもどかしい思いを語りました。横田めぐみさんは1977年11月、13歳の時に新潟市内で北朝鮮に拉致されました。10月5日の誕生日を前に会見に臨んだ母・早紀江さん。ある思い出の品を持参しました。〈横田早紀江さん〉「もうこれが好きで好きでね、黒猫の、これ読んでこれ読んでってもう何回でも抱えてるんですね」