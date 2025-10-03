10·î3Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°Àï¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþvs±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬19»þ10Ê¬¤Ë»î¹ç³«»Ï¡£AÅìµþ¤Ï¥Æー¥Ö¥¹³¤¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â¤»¤º·ç¾ì¤·¤¿¡£ B1³«Ëë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµ­Ç°¤¹¤Ù¤­°ìÀï¤Ï¡¢AÅìµþ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£½©¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥Ûー¥à¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¡Ê¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥ÊÅìµþ¡¿TAT¡Ë¤ÇÀï¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Áー¥à¤Ï