明日10月4日放送の『Venue101』（NHK総合）に、INI、SWEET STEADY、STARGLOWの3組が出演する。 （関連：SWEET STEADY、涙のステージに咲かせた満開の花確かな成長と自信を見せた結成1周年ツアーファイナル） SKY-HI主宰で、BE:FIRSTやMAZZELが所属する事務所から9月22日にプレデビューを果たしたSTARGLOWが初登場。スタジオでは、先輩グループとの意外な関係やデビュー直後ならではの悩みを