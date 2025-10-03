セレッソ大阪はDFディオン・コールズがAFCアジア杯予選を戦うマレーシア代表メンバーに選出されたと発表した。4日の名古屋戦後にチームを離れる。同代表は9日と14日にラオスとホーム&アウェーで対戦する。クラブを通じ「今回も代表に選ばれ、大変光栄に思います。大事な試合となりますので、全力を尽くしたいと思います」とコメントした。