[10.3 J1第33節](レモンS)※19:00開始主審:山下良美<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 31 真田幸太DF 4 舘幸希DF 8 大野和成DF 22 大岩一貴MF 6 ゼ・ヒカルドMF 7 小野瀬康介MF 13 平岡大陽MF 32 松村晟怜MF 50 藤井智也FW 10 鈴木章斗FW 29 渡邊啓吾控えGK 1 ポープ・ウィリアムDF 47 中野伸哉MF 15 奥野耕平MF 18 池田昌生MF 25 奥埜博亮MF 37 鈴木雄斗MF 66 松本大弥FW 9 小田裕太郎FW 72 二田理央監督山口智[東京ヴ