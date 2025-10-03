造幣局は、広島支局の男性職員が500円硬貨174枚を不正に持ち出し、買い物に使っていたと明らかにしました。不正を行ったのは、造幣局広島支局に勤務していた60代の再任用の男性職員です。造幣局によると、2025年6月、別の職員からの内部通報を受け調査し、監視カメラに男性が貨幣を持ち出すような姿が映っていたため、聞き取りしたところ不正を認め、「買い物に使った」などと話したということです。男性は、回収した貨幣をコンテ