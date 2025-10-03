季節が秋に移ろうとすると、まず気になるのは足元のアップデート。まだ厚手の服は早いけれど、シューズを変えるだけでコーデはぐっと秋らしく映ります。今年注目なのは、ユニクロの上位ライン「UNIQLO：C（ユニクロシー）」から登場した素材感で差をつけるローテクスニーカーと、GU（ジーユー）の人気作「バレエスニーカー」。どちらもプチプラで手に入るのに、旬のムードを足元から演出してくれる優秀アイテムです。🌼名品