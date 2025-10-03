可愛らしい花の形をしたスイーツ、チューリップローズは “甘くて香ばしい花屋” がコンセプト。そのルックスのおかげで贈り物にも人気です。さらに秋限定の「チューリップローズ マロンモンブラン」が2025年9月上旬から登場。濃厚な風味のイタリア栗に生食感のクリームがとろけ合う、秋に食べたいスイーツです。花をかたどった可愛らしい贈り物チューリップローズが買えるのはJR東京駅店（SWEETS GATE TOKYO店内）