○カネコ種 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.78％にあたる20万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月6日から26年5月22日まで。 ［2025年10月3日］ 株探ニュース